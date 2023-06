Mit Kernkraft gegen die CO2 Verschmutzung angehen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Uran ist wieder envogue und ich bin über einige interessante Zahlen gestolpert. Folgend das You Tube Video dazu:

Was bedeuten die Zahlen konkret?

Lassen Sie mich das exemplarisch an Ausschnitten aus dem Statista Video/Animation zeigen:

Fangen wir 1970 an:

Die USA waren mit rund 4,6 Mrd. Tonnen der größte Verschmutzer weltweit. Deutschland an dritter Stelle und China noch weit weg mit 911 Mio. Tonnen CO2.

30 Jahre später im Jahr 2000 USA immer noch vorne mit knapp 6 Mrd. Tonnen CO2 aber China nun auf Platz 2 mit 3,9 Mrd. Tonnen! Dies stellt knapp ein Vervierfachung dar! Deutschland hat hingegen trotz 30 Jahren Wirtschaftswachstum den Austoss gesenkt um fast 200 Mio. Tonnen!!! Chapeau!

2010 sprich nur 10 Jahre später explodiert China förmlich auf über 10,1 Mrd. Tonnen CO2! Die USA senken Ihren Ausstoss sogar um 600 Mio. Tonnen und Deutschland ebenso um weitere 100 Mio. Tonnen! Das kann sich sehen lassen.

2021 dann aber der Hammer:

China gibt in 11 Jahren trotz Corona "Vollgas" und emittiert nun 12,4 Mrd. Tonnen CO2. Selbst die USA senken ihren Ausstoss weiter ab auf 4,7 Mrd. Tonnen. Deutschland ist mustergültig unterwegs und sinkt weiter um fast 130 Mio. Tonnen.

Indien wuchs von 1984 mit 441 Mio. Tonnen bis 2021 rund 2,65 Mrd. Tonnen. Dabei fängt Indien gerade erst an sich zu entwickeln und löst seit diesem Jahr China als bevölkerungsreichstes LAnd der Erde ab.

Deutschland steht super da und es ist mir schleierhaft wie man die 6 verbliebenen Kernkraftwerke ohne Not abschaltet und dafür Kohle und Gas wieder anwirft. für mich ist Verrat an der eigenen Klientel und die applaudieren alle noch dazu. Aber Realität und parktikable Lösungen sind in der Politik einfach nicht mehr da. Da erhöht man lieber wieder den CO2 Abdruck und fühlt sich ideologisch toll...

Fakt ist, ohne Kernkraft geht es nicht. China hat sein Monsterwachstum erst mal abgearbeitet und mir reichen Wachstumsraten von +3% locker für die Weltwirtschaft und die Rohstoffmärkte. Die Kernkraft wird in China und den USA aber auch Indien massiv ausgebaut. Japan schaltet ein Kraftwerk nach dem anderen wieder an. Man geht also an die Emissionen ran.

Der Uranpreis ist ausgebrochen:

Quelle: Trading Economics

Tolle Bodenbildung schöner Aufwärtstrend, es passt alles zusammen. 75 $ sollte das nächste Ziel sein.

Man sollte sich vor allem Uranium Energy anschauen. Ich habe gestern ein Interview für Commodity-TV mit Amir Adnani gemacht, was sehr interessante Fakten lieferte. Wir sehen die Aktie als unterbewertet an, da immer noch 44 Mio. Aktien leer verkauft sind. Hier könnte bald ein Shortsqueeze winken. Erste Kursziel ist 4,25 USD und dann weiter auf 6,50 USD. Längerfristig und bei einem Uranpreis jenseits der 100$ Marke sehen wir +12$ pro Aktie als möglich an.

Quelle: Stockcharts.com

UEC könnte in 2024 die Produktion wieder anfahren und wäre dann der größte Uranproduzent in den USA.

Consolidated Uranium bietet sich absolut als weitere Uranspekulation an. Das Unternehmen könnte in ca. 2 Jahren bereits in den USA die Uranproduktion aufnehmen.

Quelle: Stockcharts.com

Der Chart sieht wie eine Bärenfalle aus. Zwar sieht diese Formation nach einem Verkaufssignal aus jedoch kommt von unten der Aufwärtstrend als Unterstützung. Man darf auch nicht vergessen, dass Labrador Uranium ausgegliedert wurde und nun Premier American Uranium auch noch ausgegliedert wird und die Altaktionäre jeweils Gratisaktien bekommen haben bzw. noch bekommen. Somit hat man einen Preisabschlag im Chart drin ohne Wert zu verlieren.

Deshalb sehe ich hier eine tolle Einstiegschance in Consolidated Uranium!

Quelle: Stockcharts.com

Labrador Uranium ist eine Explorationswette und deshalb als sehr spekulativ anzusehen. Ist man fündig und Uran steigt weiter, dann dürfte der Kurs wieder auf das alte Hoch bei 1,50 CAD gehen.

Last but not least: ISO Energy!

Ein tolles fortgeschrittenes Explorationsunternehmen mit extrem hochgradigen Vorkommen.

Quelle: Stockcharts.com

Der Chart sieht klasse aus und lädt zum Einstieg ein. Der Boden liegt bei 2,50 CAD und hält. Erstes Kursziel liegt bei 4,75 CAD. Das nächste Ziel liegt dann bei 8,50 CAD.

Fazit: China, USA und Indien sind die größten Luftverschmutzer auf der Welt während Europa sich gut verhalten hat. Natürlich kann man immer mehr tun aber es wird auf Elektroautosich und Wärmepumpenhysterie ohne die Kernkraft nicht gehen.

Der Uranmarkt ist im Defizit und bleibt im Defizit für längere Zeit. Eine einmalige Chance in den nächsten Jahren schöne Renditen zu erzielen!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich und mein Team besitzen die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

