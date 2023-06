US-Anleihen starten mit Gewinnen in den Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag mit Kursgewinnen auf eine Reihe von Konjunkturdaten reagiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,29 Prozent auf 113,20 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries fiel im Gegenzug auf 3,74 Prozent.

Die zahlreichen Konjunkturdaten drückten unter dem Strich auf die Rendite. Für Aufmerksamkeit sorgte etwa, dass in der vergangenen Woche die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend auf 262 000 stagnierte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 245 000 Anträgen gerechnet. Zuletzt gab es Hinweise auf eine tendenzielle Abkühlung am Jobmarkt, was der Notenbank den Kampf gegen die hohe Inflation erleichtern würde.

Die Daten lieferten derweil auch Hinweise, die gegen eine Abschwächung der US-Wirtschaft sprechen. So sind die Umsätze des Einzelhandels im Mai überraschend erneut gestiegen./la/bgf/men