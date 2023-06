München (ots) -- Marktposition als Homebase ausbauen- Agentur Albert Bauer zeichnet für Kreation verantwortlich- Kampagne soll Wachstum auch 2023 weiter vorantreibenWie bereits beim Börsengang vor rund einem Jahr angekündigt, startet die stock3AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) erstmalig eine groß angelegte Multi-Channel-Kampagne fürihre neue Marke stock3. Unter dem Claim "Genau mein Trading" sollenBekanntheitsgrad und Reichweite gesteigert und das Portal weiter als dieHomebase für anspruchsvolle Trader und Anleger etabliert werden.Gemeinsam mit der Agentur Albert Bauer aus Hamburg hat der MünchnerMittelständler Motive kreiert, die die Vorteile der Finanzmarktanalyse- undTradingplattform auf der einen und die Bedürfnisse ihrer Nutzerschaft auf deranderen Seite darstellen. Die Ausspielung erfolgt unter anderem über namhafteOnline-Medien, Printformate sowie über verschiedene Influencer undSocial-Media-Kanäle. "Die neue Brandingkampagne trifft unseren Markenkern aufden Punkt: Wir bieten Information, Analyse und Trading aus einer Hand und damitanspruchsvollen Tradern und Anlegern die perfekte Ausgangslage für ihr Trading.Mit 'Genau mein Trading' wollen wir neue Nutzer erreichen und von den Vorteilenunserer Plattform für ihren Börsenalltag überzeugen", erklärt Robert Abend,Vorstand der stock3 AG. "Im vergangenen Jahr konnten wir mit unserem Börsengang,der Einmarkenstrategie und der Öffnung des Geschäftsmodells unserer 100%-Tochterbrokerize bereits den Grundstein für zukünftige Erfolge legen. 2023 steht füruns daher umso mehr im Zeichen des Wachstums. 'Genau mein Trading' wird unsdabei unterstützen."Im Mittelpunkt der Brandingkampagne stehen die Erfahrungen und Ansprüche derZielgruppe an sich selbst sowie an ihre Trading-Homebase stock3. Ergänzt werdendie Motive um Zitate aus der Ich-Perspektive sowie den abschließenden Claim"Genau mein Trading". Der Dreiklang aus Motiven, Zitaten und Claim soll dasSelbstbewusstsein der ambitionierten Anlegerinnen und Anleger ausstrahlen, dieinsbesondere auch in schwierigen Marktphasen an den Börsen aktiv bleibt, undgleichzeitig aufzeigen, dass sie mit stock3 die Plattform gefunden haben, dienicht nur in solchen Phasen, sondern immer und überall, ihre individuellenBedürfnisse abdeckt, um die besten Trading- und Investmententscheidungen treffenkönnen.Über die stock3 AGDer Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet undbietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seinebeiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader undGuidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3( http://www.stock3.com ). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Traderund Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse.Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der BörseMünchen gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unterhttps://inside.stock3.comPressekontakt:stock3 AGJuliane PaulUnternehmenskommunikationBalanstr. 73, Haus 11, 3. OG, 81541 Münchenjuliane.paul@stock3.com, https://inside.stock3.com/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42505/5535139OTS: stock3

