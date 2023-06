BERLIN, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Das Clean Tech Unternehmen Quantron AG, Spezialist für nachhaltigen Personen- und Gütertransport, stellt auf dem Greentech Festival vom 15. bis 16. Juni in Berlin einen neuen Geschäftszweig vor.

Zusammen mit Goldstone Technologies (GTL), einem führenden indischen Unternehmen für Business Intelligence und IT-Services, geht die Quantron AG aus Augsburg ein Joint Venture unter dem Namen ROQIT ein. Ziel des Joint Ventures ist die Entwicklung einer digitalen Transaktionsplattform, die zukünftig als digitales Rückgrat von Quantron-as-a-Service (QaaS) dienen soll. Darüber hinaus werden KI-gestützte Softwarelösungen für den rasant hochlaufenden zero-emission Flottenmanagement-Markt entwickelt, die herstellerunabhängig eingesetzt werden können.

Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, sieht große Chancen durch KI im Mobilitätssektor: „Mobilität der Zukunft wird erst durch die breite Anwendung von KI Wirklichkeit. Nur durch KI-basierte Effizienz- und Optimierungslösungen werden wir global zero-emissions-Lösungen umsetzen können. Mit der Hightech Agenda investiert der Freistaat Bayern insgesamt 5,5 Mrd. Euro in Zukunftsfelder wie KI, Quantentechnologie oder CleanTech. Damit schaffen wir ein einmaliges Ökosystem; beste Voraussetzungen für das zukunftsweisende Joint Venture von QUANTRON und Goldstone Technologies und für den breiten Roll-out von KI im Mobilitätssektor."

Das Joint Venture wird von Augsburg und Hyderabad, Indien, aus operieren. Bis zum dritten Quartal 2023 soll eine US-Niederlassung folgen, um den globalen Markt für zero-emission Lösungen zu adressieren.

Jayesh Ranjan, Hauptsekretär der Ministerien für Industrie und Handel (I&C) und Informationstechnologie (IT) der Regierung von Telangana, erklärte: „Dieses Joint Venture zwischen Goldstone Technologies und der Quantron AG ist ein Beweis für das globale Potenzial der IT-Industrie in Hyderabad und das Engagement des Bundesstaates für nachhaltiges Wachstum. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit zur Entwicklung innovativer emissionsfreier Lösungen führen wird, die der wachsenden Nachfrage nach sauberen und effizienten Transportmitteln in Indien und auf der ganzen Welt gerecht werden. Die Zusammenarbeit zwischen GTL und der Quantron AG ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie internationale Kooperationen zu innovativen Lösungen führen können, die globale Herausforderungen angehen."