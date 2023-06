Gold Terra gibt die Ergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung 2023 bekannt

Vancouver, BC - 15. Juni 2023 - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTCQX: YGTFF) (" Gold Terra " oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-reso ... - gibt bekannt, dass alle Angelegenheiten, die den Aktionären zur Genehmigung vorgelegt wurden, wie in der Ankündigung der Versammlung und im Informationsrundschreiben des Unternehmens, die in Verbindung mit der Versammlung an die Aktionäre versandt wurden, dargelegt, auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens am 14. Juni 2023 in Vancouver, BC, genehmigt wurden.

Die Aktionäre wählten Gerald Panneton (Vorsitzender), Patsie Ducharme, Laurie Gaborit und Hellen Siwanowicz zu Direktoren des Unternehmens für das kommende Jahr.

Louis Dionne ist von seinem Amt als Director zurückgetreten, wird aber weiterhin als Senior Technical Advisor für Gold Terra tätig sein. Herr Dionne, ein erfahrener Bergbauingenieur, bringt eine Fülle von Fachkenntnissen in das Unternehmen ein und hat im Laufe seiner Karriere viele Erfolge erzielt. Herr Dionne war von 2006 bis 2014 Direktor bei Detour Gold Corporation (Detour) und ein wichtiger Teil des Teams, das dazu beitrug, die Mine Detour Lake zur größten kanadischen Goldmine zu machen. Vor seiner Tätigkeit bei Detour war er Minenmanager bei Camflo Mines in Quebec unter dem verstorbenen Bob Smith, das später zur Barrick Gold Corporation (Barrick) wurde. Herr Dionne war über 20 Jahre lang in den Bereichen Betrieb, Erschließung, Fusionen und Erwerb von Goldgrundstücken als Senior Vice President, Underground Operations bei Barrick tätig. Er entwickelte die hochgradige Meikle-Mine und das Rodeo-Projekt in Nevada sowie die Holt-McDermott-Mine in Ontario. Im Anschluss an seine Tätigkeit bei Barrick wurde Herr Dionne President und CEO von Richmont Mines Inc. (2002-2005), einem kleinen Goldproduzenten mit Betrieben in Quebec und Neufundland. Während seiner Amtszeit war er maßgeblich am Erwerb der Island-Goldmine beteiligt, die nun im Besitz von Alamos Gold Inc. ist und von diesem betrieben wird. Herr Dionne war außerdem von 2006 bis 2013 Direktor von Aurizon Mines.