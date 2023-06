CREDIT SUISSE stuft UNITED PARCEL SERVICE INC auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UPS von 198 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ariel Rosa verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass der derzeitige Gewerkschaftsvertrag des Paketdienstleister mit Teamsters Ende Juli ausläuft. Er habe daher potenzielle Risiken berücksichtigt, die sich aus den derzeit laufenden Tarifverhandlungen ergäben, schrieb Rosa. Die Abwärtsrisiken sind ihm zufolge aber überbewertet. Zudem aktualisierte der Experte seine Schätzungen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 08:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 176,4USD gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Ariel Rosa

Analysiertes Unternehmen: UNITED PARCEL SERVICE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 198

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m