Auranias Aktionäre genehmigen alle Beschlüsse auf Jahres- und Sonderversammlung

Toronto, Ontario, 14. Juni 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Aktionäre alle Beschlüsse auf der Jahres- und Sonderversammlung des Unternehmens (die „Versammlung“), die am 14. Juni 2023 stattfand, genehmigt haben.

Auf der Versammlung genehmigten die Aktionäre den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und den Bericht der Wirtschaftsprüfer dazu, die Ernennung der Wirtschaftsprüfer, die Wahl der Direktoren, die Änderungen des Restricted Stock Unit-Plan des Unternehmens und des Incentive Stock Option Plan (leistungsorientierter Aktienoptionsplan) des Unternehmens für das kommende Jahr. Einzelheiten zu diesen Angelegenheiten sind im Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung (Management Information Circular) für die Versammlung vom 2. Mai 2023 enthalten, das unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com und auf der Unternehmenswebsite, http://www.aurania.com/investors/annual-general-meeting/, veröffentlicht wurde. Im Anschluss an den formellen Teil der Versammlung gab der Präsident und CEO von Aurania, Dr. Keith Barron, ein Update. Eine Zusammenfassung von Keith Barrons Bericht wird in den kommenden Tagen veröffentlicht.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein Chairman, President und Chief Executive Officer, Dr. Keith Barron (der „Kreditgeber“) dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 2.000.000 CAD gewährt hat. Das Darlehen ist ungesichert, wird mit 2 % pro Jahr verzinst und hat seitens des Kreditgebers eine Laufzeit von zwölf Monaten und einem Tag. Das Darlehen wird dazu beitragen, das Betriebskapital des Unternehmens und allgemeine Unternehmenszwecke sowie Explorationskosten in Ecuador zu finanzieren.

Dr. Keith Barron ist eine dem Unternehmen nahestehende Partei, da er der Chairman, der President und Chief Executive Officer, ein Promoter und ein Hauptaktionär des Unternehmens ist. Infolgedessen stellt jedes der Darlehen eine „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“, Schutz der Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen) dar. Das Unternehmen beruft sich auf eine Befreiung von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 in Bezug auf die Transaktionen mit nahestehenden Parteien unter Berufung auf Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1) von MI 61-101, da der Marktwert der Transaktionen mit nahestehenden Parteien insgesamt nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 beträgt. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit dem Darlehen mehr als 21 Tage vor dem erwarteten Abschluss des Darlehens gemäß MI 61-101 eingereicht, da das Unternehmen die Mittel aus dem Abschluss des Darlehens aus guten geschäftlichen Gründen auf einer beschleunigten Basis benötigte.