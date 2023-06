Urteil gegen Österreichs größte Biermarke wegen Klima-Werbung

LINZ (dpa-AFX) - Österreichs größte Biermarke Gösser darf laut einem Urteil ihren Brauprozess nicht mehr als CO2-neutral bewerben. Mit dieser Werbebotschaft seien Kunden in die Irre geführt worden, hieß es in dem Entscheid des Landgerichts in Linz, das am Donnerstag öffentlich wurde. Nur der Brauvorgang im engeren Sinne werde mit erneuerbarer Energie betrieben, für die Herstellung des Malzes werde aber Erdgas eingesetzt, hieß es.

