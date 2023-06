Content-Roll - Videowerbung "Inside the Stream" / ZDF und Mediaplus setzen auf neue Erzählart und als erster Werbepartner auf das neue In-Stream-Format "Content-Roll" der Ad Alliance

Köln (ots) - 15. Juni 2023 - Attraktive Dokumentationen für jüngere Zielgruppen

durch neue Erzählweise und moderne Zielgruppenansprache. Das ZDF, die

Agenturgruppe Mediaplus und Ad Alliance gehen das zusammen an und setzten im

Juni 2023 für das Doku-Format "Die Spur" die neue In-Stream-Werbeform

Content-Roll ein.



Der Content-Roll verbindet das Beste aus zwei Videowelten:

In-Stream-Qualitätsstandards und die Out-Stream-Nutzungssituation, bei der

Videowerbung im natürlichen Nutzungsverlauf eingebunden wird. Die

Spotintegration befindet sich unmittelbar im hochwertigen Content und sorgt

damit für einen starken Wahrnehmungsfokus und hohe Sichtbarkeitsraten. Neben der

nativen Einbindung zeichnet sich der Content-Roll dadurch aus, dass der

Videoplayer startet, wenn 50 Prozent des Werbemittels sichtbar sind. Der Ton

wird erst mit Klick auf das Lautsprechersymbol aktiviert. Der Content-Roll wird

im Netzwerk des Ad Alliance Digitalportfolios eingesetzt und sichert

Werbepartnern brandsafe und bekannte Markenumfelder bei maximaler Skalierung zu.





Isabella Thissen, COO Ad Alliance: "Die Videowelt wird durch neue Angebote und Player immer komplexer, gleichzeitig ist die Nachfrage nach In-Stream-Inventaren ungebremst. Als Vermarkter ist sowohl unsere Kreativität gefordert als auch ein hohes Maß an Flexibilität sowie ein sehr gutes technisches Setup, um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse reagieren zu können. Mit dem Content-Roll ist es uns gelungen, kurzfristig ein neues Produkt zu launchen, dass einer weiteren Facette der Videonutzung gerecht wird und das Beste aus zwei Welten verbindet: Out-Stream-Nutzungssituation trifft auf In-Stream-Qualitätsstandards."

Der erstmalige Einsatz des Content-Roll setzt das neue ZDF Doku-Format "Die Spur" in den Fokus. "Die Spur" ist das erste deutsche Dokuformat, das sich der forensischen Aufarbeitung von gesellschaftspolitischen Themen und Ereignissen widmet. Es greift konsequent Themen aus der Lebenswelt von Menschen zwischen 30 und 40 Jahren auf. Fokussiert auf das jüngere Publikum setzen ZDF und Mediaplus auf digitale Kommunikationsmaßnahmen, die die ZDFmediathek in den Mittelpunkt rücken, statt den linearen Sendeplatz am späten Mittwochabend.

Über Ad Alliance

Ad Alliance ist Deutschlands Vermarkter Nummer 1 und führend in Sachen individueller Kreationen und ganzheitlicher, crossmedialer Kampagnenkonzepte. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und verantwortet den Verkauf von Werbeflächen für die Sender und Angebote von RTL Deutschland, der SPIEGEL-Gruppe sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team als Dienstleister die Print- und Digitalmarken für Media Impact sowie der rtv media group. Die Vermarktung umfasst rund 500 Medienmarken, die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Neben der inhaltlichen Beratung ist der Einsatz innovativer technologischer Lösungen Teil der von Ad Alliance angebotenen Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Ausspielung von Werbung. Weitere Informationen unter http://www.ad-alliance.de .