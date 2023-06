Waldems-Esch (ots) - INSIGHT Health, einer der führenden Datendienstleister im

Gesundheitswesen, veröffentlicht mit dem Market Movement Monitor eine Anwendung

zum frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen. Durch die gezielte Beobachtung

von Marktbewegungen und entstehenden Lieferengpässen sowie einer tiefreichenden

Analyse ausgewählter KPI auf Wochenbasis ermöglicht der Market Movement Monitor

eine effektive Supply-Chain-Steuerung sowie eine zeitnahe Kontrolle von

Distributionszielen und Marketingaktivitäten.



Die Datenspezialisten der INSIGHT Health reagieren mit dem Market Movement

Monitor auf die Bedürfnisse der Industrie und das aktuelle Geschehen am

deutschen Pharmamarkt, das zuletzt aufgrund von hoher Nachfrage in verschiedenen

Bereichen und Verzögerungen in internationalen Supply-Chains mit Lieferengpässen

konfrontiert war. Mit dem Market Movement Monitor versetzt das Unternehmen seine

Kunden in die Lage, auf Wochenbasis Einblicke in Medikamentenvorräte zu erhalten

und damit Erkenntnisse über Lagerwerte, Abverkäufe oder aber mögliche

Lieferengpässe und Out-of-Stock-Situationen zu gewinnen. Dies gestattet es

Nutzenden, schnell auf mögliche Engpässe zu reagieren oder entsprechende

Vorkehrungen mit Vertragspartnern zu treffen.





Blick in Vergangenheit erlaubt Rückschlüsse auf ZukunftDer Market Movement Monitor ist darüber hinaus in der Lage, geografischeEntwicklungen anhand von Bundesländern, KV-Bezirken oder individuell und anKundenbedürfnisse angepasste Außendienststrukturen darzustellen. Durch dieräumliche Visualisierung der Verkäufe und Bestände in zurückliegenden Wochenlassen sich zudem Schlussfolgerungen auf zukünftige Entwicklungen treffen. Sokönnen beispielsweise die Verkaufszahlen von Erkältungsmitteln in einerbestimmten Region Rückschlüsse auf die Verbreitung einer Erkältungswelle undderen zukünftige Ausbreitung geben.Schnelle Entwicklung aufgrund valider DatenbasisBei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen im OTC-Bereich kannINSIGHT Health dabei auf eine einzigartige Datengrundlage im pharmazeutischenMarkt zurückgreifen. Diese besteht aus einer Hochrechnung basierend auf denAbverkaufsdaten des über 7.000 Apotheken umfassenden Panels sowie einerVollerhebung der Einkaufsdaten des vollsortierten pharmazeutischen Großhandels.Dies macht es dem Unternehmen möglich, schnell auf sich änderndeKundenbedürfnisse zu reagieren, Produkte entsprechend aktueller Anforderungenund Marktumständen zu entwickeln und dabei höchsten Ansprüchen an dieDatenvalidität gerecht zu werden.Stetige Entwicklungsarbeit hält anNachdem im September mit DarwinNG bereits nach nur wenigen Monaten derZusammenarbeit das erste gemeinsame Produkt von INSIGHT Health und CompuGroupMedical (CGM) der Öffentlichkeit präsentiert werden konnte, stellt der MarketMovement Monitor bereits die nächste Ergänzung des Portfolios an datenbasiertenLösungen dar.Michael Hensoldt, Geschäftsführer der INSIGHT Health zeigt sich daher auch sehrzufrieden mit der hohen Frequenz an neuen Produktveröffentlichungen: "Der MarketMovement Monitor ist eine großartige Ergänzung zu unserem bestehendenProduktportfolio und bietet Anwendern einen schnellen und einfachen Zugang zuwichtigen Performance-Parametern. Dass wir weiter in einem hohen Tempo mit neuenund innovativen Services auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren können,unterstreicht zudem die Leistungsfähigkeit unseres erfahrenen Teams vonDaten-Expertinnen und -Experten sowie die breite Grundlage, die unsereVersorgungsdaten dem Gesundheitsmarkt bieten."INSIGHT Health ist ein Tochterunternehmen der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA(CGM) und einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mitSitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin und Wien. Das Unternehmenbietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfoliodatenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus derINSIGHT Health GmbH liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung vonDaten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in derAusarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie,Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftlicheInstitute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: http://www.insight-health.de .Pressekontakt:Maximilian Hermannmailto:maximilian.hermann@cgm.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59267/5535266OTS: Insight Health