RVCMC verkauft erfolgreich mehr als 2,2 Millionen Tonnen Kohlenstoffgutschriften bei der bisher größten Auktion für freiwillige Kohlenstoffgutschriften in Nairobi, Kenia

An der Auktion nahmen 16 saudische und internationale Unternehmen teil, und Aramco, Saudi Electricity Company (SEC) und ENOWA (eine Tochtergesellschaft von NEOM) erwarben die meisten Kohlenstoffgutschriften.

Bei der Auktion wurden hochwertige, CORSIA-fähige und Verra-registrierte Kohlenstoffgutschriften angeboten

Die heutige Auktion übertraf den Rekord der letzten freiwilligen Versteigerung von Kohlenstoffgutschriften im Oktober 2022, bei der 1,4 Millionen Tonnen an Kohlenstoffgutschriften verkauft wurden.

RIAD, Saudi-Arabien, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Regional Voluntary Carbon Market Company (RVCMC) gab heute die erfolgreiche Versteigerung von Kohlenstoffgutschriften über 2,2 Millionen Tonnen in der bisher größten Auktion für freiwillige Kohlenstoffgutschriften bekannt, die am 14. Juni 2023 in Nairobi, Kenia, stattfand.