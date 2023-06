Asunción (ots) - Carsten Pfau, Geschäftsführer der Agri Terra KG und

gleichzeitig Vorstand des paraguayischen Unternehmens ICP, zeigte sich

ausgesprochen zufrieden mit der Preisentwicklung von Orangensaft-Konzentrat auf

den internationalen Märkten.



"Die Preise für Saftkonzentrat haben sich seit Mitte 2021 bis heute fast

verdreifacht, und diese Tendenz wird vorerst auch kein Ende nehmen",

kommentierte Pfau die aktuelle Situation.





"Plantagen in Brasilien, den USA oder Mexiko produzieren von Jahr zu Jahrweniger Orangen, und dieser Trend, dieses Phänomen wird auch vorerst keineUmkehr sehen. In diesen wichtigen Zitrus-Ländern wurden viele Plantagengeschlossen oder massiv verkleinert. In Florida wirken sich die Sturmschäden desletzten großen Hurricanes auf die Produktionsmengen aus, nach diesem Vorfallwurden viele komplett zerstörte Plantagen nicht wieder aufgebaut. In Brasilienwurden viele Orangenplantagen zu Gunsten der Sojaproduktion geschlossen, aufmanchen wurden auch Immobilienprojekte initiiert, oder Mais für Bio-Dieselangepflanzt. In allen diesen Ländern treibt außerdem die für Zitrusbäumetödliche Greening-Krankheit ungebremst ihr Unwesen, diese wurde dort viel zuspät erkannt und ebenso spät bekämpft", erklärt der deutsch-paraguayischeGeschäftsmann weiter."Für unser Unternehmen ICP ist dies natürlich ein Segen, denn in Paraguay gibtes die Greening-Krankheit bis jetzt nicht, und sollte sie eines Tages hiereinfallen, dann können wir auf Erfahrungswerte aus Brasilien und Mexikozurückgreifen", so Pfau weiter. "Mit unserer Fabrik, die planmäßig im Frühjahr2024 fertiggestellt sein sollte, werden wir etwa ein Drittel der paraguayischenJahresproduktion von Orangen verarbeiten können, außerdem werden wir selberweitere Plantagen anlegen. Die aktuelle Entwicklung auf den Weltmärktenbeflügelt uns geradezu".Die ICP S.A. ist ein paraguayisches Unternehmen mit Sitz in Asuncion, das sichzukünftig mit einer Großfabrik der Herstellung von Saftkonzentrat, Orangenölsowie anderen Zitrusprodukten widmen wird.Der ursprünglich aus Böblingen stammende Unternehmer Carsten Pfau gründete dasUnternehmen im Covid-Jahr 2020, anschließend hatten sich diverse internationaleAnleger an dem Projekt beteiligt.Auf weitere Nachrichten aus der Asuncioner ICP-Zentrale darf man gespannt sein.Pressekontakt:Industrias Citricolas del Paraguay (ICP) S.A.Dr. Miguel Torres 5294AsunciónParaguayE-Mail: mailto:info@inducitri.comInternet: http://www.inducitri.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170730/5535279OTS: Industrias Citricolas del Paraguay (ICP) S.A.