FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt durch die Zinserhöhungspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist der Euro am Donnerstag über 1,09 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0911 Dollar. Am Morgen hatte der Euro nur knapp über 1,08 Dollar notiert. Der Euro erreichte so den höchsten Stand seit rund einem Monat. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,0819 (Mittwoch: 1,0809) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9243 (0,9252) Euro.

Die EZB hat ihre Zinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Entscheidender für die Kursentwicklung war jedoch, dass Notenbankchefin Christine Lagarde eine Fortsetzung der Erhöhungen in Aussicht stellte. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir die Zinsen im Juli weiter anheben werden", sagte Lagarde im Anschluss an die Zinsentscheidung. "Wir sind noch nicht am Ziel." Sie verwies auf die zu hohe Inflation. Die Notenbank erhöhte sogar ihre Inflationsprognose. Es war die achte Zinserhöhung in Folge.