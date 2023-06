Ökonomen-Stimmen zur Zinserhöhung der EZB

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Euro-Währungshüter legen im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation mit der achten Zinserhöhung in Folge nach. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss am Donnerstag eine Anhebung der Leitzinsen im Euroraum um weitere 0,25 Prozentpunkte. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt damit auf 4,0 Prozent. Einen höheren Stand gab es zuletzt zu Beginn der weltweiten Finanzkrise Anfang Oktober 2008 mit damals 4,25 Prozent. Ökonomen hatten mit der Anhebung im Schnitt gerechnet.

Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust



"Mit dem Zinserhöhungsschritt und der geplanten Reduzierung der Anleihebestände wird auf die Faktoren abgestellt, die die nach wie vor sehr hohe Kerninflation von 5,3 Prozent im Euroraum bestimmen: deutliche steigende Lohnkosten und erhebliche Preiserhöhungsspielräume der Unternehmen."

Michael Holstein, Chefvolkswirt DZ Bank



"Auch mit der achten Zinserhöhung in Folge sieht die Europäische Zentralbank ihren Job noch nicht als erledigt an. Sie betont, dass die Inflationsrate zwar bereits etwas gesunken sei. Nach den aktuellen Prognosen bleibe die Teuerungsrate aber immer noch 'für eine zu lange Zeit zu hoch'. Ihre eigenen Inflationsprognosen für 2023 bis 2025 hat die Notenbank sogar angehoben. Das ist die Überraschung des heutigen EZB-Meetings. Nicht verwunderlich ist daher, dass die Zentralbank bei ihrer Aussage bleibt, dass die Zinsen perspektivisch auf ein angemessenes Niveau gebracht werden müssen. Mindestens eine weitere Zinserhöhung im Juni ist damit so gut wie garantiert."

Johannes Mayr, Chefvolkswirt Eyb & Wallwitz



"EZB-Präsidentin Lagarde hat (...) eine weitere Anhebung im Juli klar angekündigt. Eine Zinspause war für die EZB - anders als für die US-Notenbank Fed - noch kein Thema. Der Straffungsimpuls wird dadurch verstärkt, dass die EZB die Reinvestitionen von Anleihen ab Juli zum Teil einstellen und somit den Abschmelzprozess ihrer Bilanz verstärken wird."

Christian Lips, Chefvolkswirt NordLB



"Auf der Pressekonferenz gab EZB-Präsidentin Christine Lagarde gleich mehrere klare Signale, dass weitere Zinserhöhungen noch anstehen dürften. Die Reise sei demnach noch nicht zu Ende. So habe die EZB bei Zinserhöhungen noch einiges zu tun und Lagarde bezeichnete es daher als 'sehr wahrscheinlich', dass im Juli die Zinsen weiter angehoben werden. Die EZB zeigt sich entschlossen, die Inflation rechtzeitig in den Zielbereich zurückzubringen. Die Inflationsprojektion für 2025 von 2,2 Prozent ist sicher weder zufriedenstellend noch rechtzeitig."

Friedrich Heinemann, Ökonom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

"Die EZB macht derzeit einen überzeugenden Job, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Trotz eines ungünstigen Konjunkturausblicks hebt sie die Zinsen weiter an und demonstriert, dass die Rückkehr zur Preisstabilität Priorität hat. Allerdings haben einige günstige Entwicklungen der letzten Monate diese Konsequenz erst möglich gemacht. Die aktuelle italienische Regierung verfolgt eine vergleichsweise vorsichtige Fiskalpolitik. Das sorgt dafür, dass die Renditen italienischer Staatsanleihen auch bei steigenden EZB-Zinsen nicht außer Kontrolle geraten. Außerdem ist das Credit-Suisse-Debakel in Europa ein Einzelfall geblieben. All das hält der EZB vorerst den Rücken frei."

Ulrich Wortberg, Analyst Landesbank Hessen-Thüringen



"Es (gilt) zu berücksichtigen, dass die konjunkturellen Perspektiven eher getrübt sind. Vor allem die rückläufige Geldmengenentwicklung und die schwachen Stimmungsbarometer in der Industrie weisen auf Risiken hin. Vor diesem Hintergrund sollte der Zinserhöhungszyklus bereits weit vorangeschritten sein."

Jens-Oliver Niklasch, Analyst Landesbank Baden-Württemberg

"So langsam kommen wir in Bereiche, in denen die Geldpolitik aufpassen muss, dass sie nicht zu restriktiv wird. Was die EZB aber bestätigen dürfte, ist der robuste Arbeitsmarkt. Selbst eine länger anhaltend restriktive Geldpolitik führt nicht zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das gibt den Falken Rückenwind."

Ulrich Kater, Chefvolkswirt Dekabank



"Bislang hat die EZB einen guten Kompromiss gefunden zwischen einer entschlossenen Inflationsbekämpfung bei nur moderater Beeinträchtigung der Konjunktur. Aber noch sind wir nicht am Ende dieses Weges: Der Drahtseilakt geht weiter."

/la/jsl/men