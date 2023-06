Berlin (ots) -



- EZB-Leitzins steigt auf 4 Prozent, LIQID reagiert mit 4-Prozent-Zins-Angebot

- LIQID durchbricht als erster Anbieter die 4-Prozent-Schallmauer und öffnet die

Tür zum aktiven Vermögensaufbau

- Das LIQID Zinskonto richtet sich an vermögende Anleger und verzinst Tagesgeld

von 100.000 bis zu 3 Millionen Euro



Das gab's lange nicht: 4 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld! Das verspricht der

Berliner Wealth Manager jetzt allen Kunden, die in den nächsten sechs Monaten

auf eine LIQID-Anlagestrategie setzen. In Kooperation mit seiner Depotbank

reagiert LIQID auf die heute verabschiedete Leitzinserhöhung.





LIQID will Anlegern helfen, die Folgen der Inflation abzubremsen, betont aber:"Tagesgeld ist keine langfristige Lösung. Vermögen zu sichern und aufzubauen,das funktioniert nur über den Kapitalmarkt. Mit dem neuen LIQID Zinskonto bauenwir jetzt die perfekte Brücke für vermögende Anleger. Sie sichern sich 4 ProzentZinsen und nehmen dabei ihren Vermögensaufbau in die Hand," sagt LIQID-CEOChristian Schneider-Sickert.Der digitale Wealth Manager LIQID setzt neue Maßstäbe beim Tagesgeld - undsticht damit die Angebote deutscher Banken aus: "Gerade erleben wir einregelrechtes Zins-Wettbieten. Allerdings mit Lockangeboten, bei denen Kunden nurkurzfristig attraktive 'Parkzinsen' geboten werden. Danach siecht ihr Vermögenohne langfristige Strategie dahin. Das hat nichts mit Vermögenssicherung undschon gar nichts mit Vermögensaufbau zu tun", sagt Christian Schneider-Sickert.Die Bundesbank (https://www.bundesbank.de/de/statistiken/geld-und-kapitalmaerkte/zinssaetze-und-renditen/mfi-zinsstatistik-bestaende-neugeschaeft--650658) unddie EZB (https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/mfi/html/ecb.mir2304~827882129b.en.html) bestätigen das. Ihre Zahlen zeigen, dass der durchschnittlicheEffektivzinssatz für täglich fällige Einlagen in Deutschland aktuell bei circa0,2 Prozent p.a. liegt. Alarmierend, wenn man die erwarteten 5,4 ProzentInflation für 2023 betrachtet.Genau hier setzt LIQID an. "Mit dem LIQID Zinskonto bieten wir marktführendeKonditionen zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Zinsen bereits ihrem Höhepunktnähern. Gleichzeitig legen wir die Basis für eine langfristige Beziehung, in derwir unsere Kunden unabhängig vom Zinsumfeld bei einem dauerhaftenVermögensaufbau unterstützen", sagt Christian Schneider-Sickert.Attraktive Tagesgeldzinsen plus nachhaltige KapitalmarktstrategieEin weiterer Pluspunkt: Während die meisten Tagesgeld-Angebote auf einbestimmtes Volumen begrenzt sind - meist 50.000 Euro - werden bei LIQID Vermögen