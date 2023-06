SANY beschleunigt Entwicklung von Schwerlastfahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik mit globalem Debüt seines Testzentrums

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Die SANY Group ("SANY") hat bekannt gegeben,

dass das SANY New Energy Engineering Vehicle Testing Center (das "Zentrum") mit

Sitz in Changsha, der Hauptstadt der Provinz Hunan in Zentralchina, in Betrieb

gesetzt wurde. Mit einer Gesamtinvestition von mehr als 100 Millionen RMB ist

das Zentrum eine Weltneuheit, die mit einer Reihe von hochmodernen Einrichtungen

ausgestattet ist. Damit ist es die umfassendste Testbasis Chinas, die sich auf

die Entwicklung batteriebetriebener technischer Fahrzeuge konzentriert.



Das Zentrum erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 40,5 Hektar und verfügt

über eine Labor- und Außenprüfstelle, die genutzt werden kann, um gleichzeitig

die Leistung und Zuverlässigkeit von 20 Fahrzeugen zu bewerten. Das Zentrum

beherbergt außerdem eine Reihe spezieller Prüfgeräte, die sich auf Technologien

wie Motoren, Batterien, elektronische Steuerungen (HIL), Hybride,

Wasserstoff-Brennstoff, Batteriezellen und elektrische Antriebsachsen

konzentrieren.