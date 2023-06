FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag nach der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) nachgegeben. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future verlor bis zum späten Nachmittag 0,28 Prozent auf 132,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,49 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die EZB hat ihre Zinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Entscheidender war jedoch, dass Notenbankchefin Christine Lagarde eine Fortsetzung der Erhöhungen in Aussicht stellte. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir die Zinsen im Juli weiter anheben werden", sagte Lagarde im Anschluss an die Zinsentscheidung. "Wir sind noch nicht am Ziel." Sie verwies auf die zu hohe Inflation. Die Notenbank erhöhte sogar ihre Inflationsprognose. Es war die achte Zinserhöhung in Folge.