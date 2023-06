GFI Softwares MSP Partner Program als bestes Programm des Jahres ausgezeichnet

AUSTIN, Texas, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ – GFI Software, der weltweit führende Anbieter von Software-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (SMBs), hat heute bekannt gegeben, dass das Channel Partner Insight Network, eine Marke der The Channel Company EMEA, GFI Software im Rahmen der MSP Innovation Awards Europe 2023 mit dem begehrten Best Managed Service Provider (MSP) Partner Program Award ausgezeichnet hat. Diese Anerkennung bestätigt die Investitionen von GFI Software in die Stärkung und Unterstützung seines globalen Netzwerks aus Tausenden von Vertriebs- und Wiederverkaufspartnern.

GFI Software wurde bei den renommierten MSP Innovation Awards Europe als einziger IT-Solutions-Vertriebspartner in 4 Kategorien in die engere Auswahl genommen

GFI Software wurde als einziger Vertriebspartner unter allen Nominierten in gleich vier Kategorien für die MSP Innovation Awards in die engere Auswahl genommen. Zu diesen Kategorien gehörten das Best MSP Partner Program, das GFI gewann, Best Vendor For MDF Support, Best Vendor Security Offering und Best Vendor for Partner Growth Enablement. Anerkennung in diesen wettbewerbsintensiven Kategorien verdeutlicht den umfassenden Ansatz, mit dem GFI Software seiner MSP-Community einen außergewöhnlichen Mehrwert und Unterstützung bietet.

„Das GFI-Team ist stolz darauf, bei den MSP Innovation Awards Europe 2023 den Best MSP Partner Program Award zu erhalten", so Eric Vaughan, CEO von GFI Software. „Managed Service Provider wachsen drastisch, da SMBs zu Full-Service-Anbietern wechseln, um ihren Betrieb zu optimieren. Bei GFI konzentrieren wir uns auf die Bereitstellung von mehr Software, Support und Technologie, um MSP mit allem zu versorgen, was sie zum Erreichen ihrer Geschäftsziele und zur Steigerung ihres Wachstums benötigen. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das unsere Partner uns entgegengebracht haben, und werden auch weiterhin innovativ sein und in ihren Erfolg investieren."

Das GFI MSP Partner Program spiegelt die Kernwerte der MSP Innovation Awards wider und ist darauf ausgerichtet, Wachstum und Innovation zu fördern. Mit einem hundertprozentigen Channel-Modell, einem starken Incentive-Programm, das einen kreativen Marketing Development Fund (MDF) beinhaltet, und einer praxisnahen Beratung unterstützt GFI Software seine Partner bei der Betreuung ihrer Kunden, egal wo auf der Welt sie sich befinden.