COGITANDA von Focus Money zu einem der fairsten Cyber-Versicherungsanbieter in Deutschland gekürt (FOTO)

Köln (ots) - Cyberrisiko-Spezialist in Kundenbefragung mit Gesamtnote "Sehr gut"

ausgezeichnet.



Focus Money hat COGITANDA in der neuesten Ausgabe erneut zu einem der fairsten

Anbieter für Cyber-Versicherungen in Deutschland gekürt. COGITANDA hat die

Bestnote "Sehr gut" als "Fairster Cyber-Versicherer", für "Fairsten Schutz und

Vorsorge" und für das "Fairste Preis-Leistungs-Verhältnis" erhalten. Für die

Studie hat das Fachmagazin gemeinsam mit einem Marktforschungsinstitut knapp

1.300 Urteile eingeholt. Dazu befragten sie Unternehmen, die konkrete

Erfahrungen mit Cyber-Versicherungsanbietern gesammelt hatten.



Jörg Wälder, Gründer und CEO der COGITANDA, freut sich über die Gesamtbewertung:

"Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung, denn sie bestätigt uns in unserer

bisherigen Arbeit. Wir wollen unseren Kunden nicht nur das beste

Preis-Leistungsverhältnis bieten, sondern ihnen auch als starker und

zuverlässiger Partner im Schadenfall zur Seite stehen."