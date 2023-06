Seite 2 ► Seite 1 von 4

Ypsilanti, Michigan (ots/PRNewswire) - Das robuste Cybersicherheitsprogramm wirdbald neue Forschungs- und Zertifikatsangebote umfassenGameAbove an der Eastern Michigan University, eine von ehemaligen Absolventengeführte philanthropische Gruppe, die akademische und sportliche Programmefördert, gibt eine Schenkung von 1,6 Millionen US-Dollar an das College ofEngineering and Technology (GACET) der Universität bekannt. Das neue Engagementwird den Start einer Initiative für Cybersicherheit für eingebettete Systemeunterstützen und das Angebot im Bereich Cybersicherheit und Internet der Dingeerweitern, einschließlich der Forschung im Bereich Cybersicherheit für Fahrzeugeund Mobilität. Außerdem wird ein spezielles Zertifikatsprogramm fürCybersicherheit eingerichtet, das sich sowohl an Studenten als auch anBerufstätige richtet."Unser Ziel war es immer, das GameAbove College of Engineering and Technologyals Anbieter des führenden Cybersicherheitsprogramms des Landes bekannt zumachen", sagt Keith J. Stone, Vorsitzender von GameAbove. "Von diesemQualitätsstandard werden wir nicht abweichen. Die Schritte, die GameAbove, DekanQatu und die Führung der EMU unternehmen, einschließlich dieser Schenkung,zeigen unsere Einigkeit und unser volles Engagement, die geeigneten Ressourcenbereitzustellen, um den dauerhaften Erfolg des Programms zu gewährleisten."Das Cybersicherheitsprogramm der GACET School of Information Security andApplied Computing ist einer der am schnellsten wachsenden Studiengänge der EMUund landesweit führend in der Ausbildung zur Abwehr von Cyberangriffen und zumSchutz sensibler und persönlicher Daten. Das Institut gehörte zu den ersten inden USA, die einen Studiengang für Cybersicherheit anboten und dieABET-Akkreditierung sowie eine Zertifizierung der National Security Agency (NSA)erhielten. Das Programm bietet Bachelor- und Masterabschlüsse und eine flexibleKombination aus Online- und Präsenzkursen, um der Nachfrage nach persönlichemUnterricht und den Anforderungen von karriereorientierten Studenten sowie vonBerufstätigen gerecht zu werden.Ab 2024 wird die EMU im Bereich der Cybersicherheit folgende Studiengängeanbieten:Zertifikatsprogramm- NEUE Grundlagen der CybersicherheitBachelor-Programme- Informationssicherung und Cyberabwehr [B.S.]- Informationstechnologie [B.S.]- Digitale Forensik und Gefahrenabwehr (Nebenfach)- Vorschriftskonformität für Informationssicherheit (Nebenfach)Master-Programme- Cybersicherheit [M.S.] online verfügbar- Cybersicherheit [M.S. + B.S.]Die NSA hat das GACET der EMU in diesem Jahr bis zum akademischen Jahr 2028 zu