Neue Ernennungen für DXC-Führungskräfte bei den London Market Joint Ventures

LONDON, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology, ein führendes, weltweit tätiges Fortune-500-Unternehmen für Technologiedienstleistungen, hat die neuen Positionen von zwei seiner Führungskräfte bei den London Market Joint Ventures in Zusammenarbeit mit Lloyd's und der International Underwriting Association (IUA) bekannt gegeben.

Die Ernennungen werden dazu beitragen, die digitale Transformation der Versicherungsmärkte von London und dem Rest der Welt voranzutreiben und sie dabei unterstützen, datenorientierter, flexibler und sicherer zu werden.

Chris Halbard, der zuvor Geschäftsvorsitzender von DXC in der EMEA-Region war, wird die Rolle des geschäftsführenden Direktors für die London Market Joint Ventures übernehmen. In dieser Position wird er die Führung übernehmen, die für das nächste Kapitel des Wachstums und der Entwicklung der Joint Ventures erforderlich ist.

Ray August, Vorsitzender und globaler Leiter in den Bereichen DXC Insurance Software und Business Process Services, wird dem Vorstand der London Market Joint Ventures beitreten. Er verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Versicherungs- und Technologiesektor und wird die Joint Ventures bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen auf den Versicherungsmärkten von Lloyd's und London sowie bei der Ausweitung ihrer geografischen Reichweite auf andere Märkte unterstützen.

"Es ist eine Ehre für mich, die London Market Joint Ventures in die nächste Ära zu führen, da wir eine entscheidende Rolle dabei spielen, Versicherungsunternehmen bei der Modernisierung ihrer Altsysteme zu unterstützen und sie gleichzeitig mit Anwendungen, die in der Cloud laufen und die neuesten KI-Modelle nutzen, für die Zukunft zu optimieren", verkündete Halbard. "Es ist wirklich aufregend für mich, dieses unglaublich talentierte und sehr erfahrene Team zu leiten, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden und Aktionären einen maximalen Wert bieten."

"Gemeinsam mit Lloyd's und der IUA bauen wir einen datenbasierten, agilen und sicheren Spezialversicherungsmarkt für London und die gesamte Welt auf, der voll und ganz mit der in Lloyd's Blueprint Two skizzierten Vision übereinstimmt", sagte August. "Ich freue mich, eine größere Rolle zu übernehmen, und werde das gemeinsame Ziel mit klarer Verantwortlichkeit für alle Interessengruppen stärken. Durch diese kontinuierliche Zusammenarbeit und Teamwork werden wir diese Vision in die Tat umsetzen".