Die EZB will die Zinsen wahrscheinlich noch zweimal anheben und ist damit faktisch die derzeit hawkishte Notenbank! Dabei sind die Voraussetzungen für weitere Anhebungen der Zinsen in der Eurozone denkbar schlecht: zentrale Länder wie Deutschland sind bereits in der Rezession mit Tendenz weiter abwärts. Wie damals ignoriert die EZB die Vorlauffunktion der Erzeugerpreise: Ende 2021 waren diese Erzeugerpreise bereits auf +30% geklettert - aber Lagarde hatte damals faktisch eine Anhebung der Zinsen für das Jahr 2022 ausgeschlossen und mußte dann mit einer Vollbremsung zurück rudern. Nun ist die Europäische Notenbank wohl wieder hinter der Kurve. Die Wall Street hingegen steigt heute, weil man glaubt, die Fed würde bluffen. Eine ziemlich riskante Wette..

