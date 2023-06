Medina, Keystone-Sponsor beim FIWARE Global Summit 2023

WIEN, Österreich, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Stadt Medina in Saudi-Arabien hat das geschafft, was viele andere Kommunen oft ohne Erfolg versucht haben: die perfekte Kombination aus Identität, Nachhaltigkeit und Fortschritt. Sie hat ihr Geheimnis am 12. und 13. Juni 2023 in Wien geteilt, wo die Madinah Region Development Authority (MDA) zusammen mit der Raseel Platform als Hauptsponsor am 9. FIWARE Global Summit, from Data to Value, teilnahm.

Unterstützt von der FIWARE Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Einführung offener Standards unter Verwendung von Open Source-Technologien für die Entwicklung intelligenter Lösungen einsetzt, ist die Raseel-Platform die erste Plattform für Smart-Cities in Saudi-Arabien.