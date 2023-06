Regenerativer Landwirtschaftstag 2023 Nestlé und Partner informieren über Pilotprojekte in Deutschland (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Der Klimawandel ist eine der Ursachen für die

weltweite Nahrungsmittelkrise. Nachhaltige Lebensmittelsysteme können dazu

beitragen, das Problem zu entschärfen. Gemeinsam mit Partnern und Landwirt:innen

startet Nestlé beispielsweise zahlreiche landwirtschaftliche Pilot-Projekte in

Deutschland: Von Nützlingsstreifen, über gepflanzte Obstbäume auf den Feldern im

Bliesgau, Wendland und der Südpfalz, bis hin zu einer Plattform, die

Landwirt:innen für ihre Ökosystemleistungen vergütet - es hat sich schon so

einiges getan, um den Übergang zu einem regenerativen Ernährungssystem

voranzubringen.



Weniger Treibhausgasemissionen durch Regenerative Landwirtschaft