Aus Sodexo Benefits and Rewards Services wird Pluxee, die neue Marke für Mitarbeiter-Motivationslösungen, die eine Welt voller Möglichkeiten eröffnet (FOTO)

Paris/Frankfurt (ots) - Sodexo Benefits and Rewards Services, einer der weltweit

führenden Anbieter für Mitarbeiter-Benefit- und Motivationslösungen, führt die

neue Marke Pluxee ein.



Dadurch wird gewährleistet,





- dass Unternehmen angesichts der Veränderungen in der Arbeitswelt und demWunsch von Mitarbeitenden nach maßgeschneiderten Motivationslösungen besserunterstützt werden können,- zusätzlicher Mehrwert geschaffen wird, um die Wachstumsstrategie für dieStakeholder weiter voranzutreiben und- die am 5. April 2023 angekündigten nächsten Schritte zur Abspaltung von derSodexo-Gruppe und der eigenständigen Börsennotierung erfolgen.Aurélien Sonet, CEO von Pluxee, dazu: "Pluxee ist eine neue digitale,optimistische und innovative Marke, die unserer Vision und unserem Anspruch ineinem wachsenden Markt Ausdruck verleiht. Sie verkörpert das, wofür wir stehen.Unsere neue Markenidentität macht uns für unsere Kunden und Partner nochattraktiver und macht uns zu einem Magnet für neue Talente, insbesondere imdigitalen Bereich."Warum eine neue Marke?Pluxee, der bevorzugte Partner für noch attraktivere digitaleMitarbeiter-Benefit-Lösungen- Benefits and Rewards Services möchte sich durch die neue Markenidentität ineinem äußerst dynamischen Markt stärker differenzieren.- Pluxee wird es Kunden erlauben, ihre Arbeitgebermarke zu stärken, indem sieihren Mitarbeitenden innovative, maßgeschneiderte und individuelle Lösungenanbieten, die den fundamentalen Veränderungen der Arbeitswelt Rechnung tragen.- Pluxee möchte Mitarbeitende unterstützen, mehr von dem zu genießen, was ihnenwirklich wichtig ist.- Pluxee hat als großer Anbieter in 31 Ländern alles, was es braucht, um einenwachsenden und weitestgehend noch unerschlossenen Markt zu erobern: sein rund45- jähriges Know-How, solide Ergebnisse, eine Vision und den langfristigenEinsatz seines Hauptaktionärs, der Bellon-Familie, sowie sein Engagement imCSR-Bereich, das auch die eigenen Mitarbeitenden motiviert.Pluxee steht für einen anspruchsvollen strategischen Plan- Als Teil seines Strategieplans 2025 hat Pluxee folgendes vor:- seine bisherigen Aktivitäten im Bereich von Essenszuschüssen zu beschleunigen,insbesondere durch die verstärkte Durchdringung des KMU-Markts,- sein Angebot im Bereich Wohlbefinden, Geschenke, Mobilität und Maßnahmen zurStärkung der Kaufkraft und Mitarbeitermotivation zu erweitern und- seine Angebote für die Mitarbeitenden seiner Kunden durch die Implementierungeiner digitalen Plattform für alle Leistungen leichter zugänglich zu machen.- Um diese Ziele zu erreichen, wird Pluxee bis 2025 jedes Jahr 10% seinesUmsatzes in Technologie investieren.