RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss nach einer Investorenveranstaltung in der Konzernzentrale Metzingen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der Modekonzern sei der eigenen Planung voraus und sollte höhere Investitionen in ein weiter starkes Umsatzwachstum ummünzen, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts noch ausstehender Effizienzmaßnahmen hätten zudem die Margenziele noch Luft nach oben./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 13:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 13:12 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 69,38EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Manjari Dhar

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m