NEW YORK (dpa-AFX) - Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat dem Euro am Donnerstag weitere Gewinne beschert. Im New Yorker Handel kletterte die Gemeinschaftswährung mit 1,0949 US-Dollar auf den höchsten Stand seit über einem Monat. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,0819 (Mittwoch: 1,0809) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9243 (0,9252) Euro.

Die Währungshüter der Eurozone setzten ihren Zinserhöhungszyklus fort: Sie schraubten den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte nach oben - es war die achte Erhöhung in Folge. Zudem signalisierte die EZB weitere Anhebungen - ähnlich wie die US-Notenbank Fed am Vortag. Allerdings hatte die Fed im Juni eine weithin erwartete Zinspause eingelegt.