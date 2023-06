HYXiPOWER steht auf der Intersolar Europe 2023 in München im Rampenlicht

Qualität, Innovation, Effizienz, Win-Win

MÜNCHEN, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. („HYXiPOWER"), ein Hightech-Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, das sich auf intelligente Photovoltaik-Lösungen (PV), Energiespeichersysteme (ESS) und Ladestationen spezialisiert hat, demonstriert sein Fachwissen und seine Fähigkeiten auf der Intersolar Europe 2023, die vom 14. bis 16. Juni 2023 in München stattfindet. Unter dem Motto „The Green Future Is Now" präsentiert das Unternehmen seine Umweltbemühungen, indem es ein Ausstellungsfahrzeug aus zu 100 % recycelten und umweltfreundlichen Materialien verwendet, um seine innovativen PV-Lösungen für den privaten, kommerziellen und versorgungstechnischen Bereich vorzustellen.

Zur Unterstützung seines Engagements für Nachhaltigkeit kann das umweltfreundliche Ausstellungsfahrzeug von HYXiPOWER am Ende seines Lebenszyklus recycelt werden, was das Engagement des Unternehmens für eine kohlenstofffreie Zukunft unterstreicht.