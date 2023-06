Yinchuan, China (ots/PRNewswire) - YINCHUAN, China, 15. Juni 2023 /PRNewswire/--

Zhu Lizhi lag auf einer Sonnenliege in der Nähe eines schimmernden Swimmingpools

und sah ihren Töchtern beim Spielen im Wasser zu. Wäre sie nicht von all dem

goldenen Sand umgeben gewesen, hätte sie kaum glauben können, dass sie sich in

der Tengger-Wüste befand.



"Wir sind den weiten Weg hierher gereist, um Sterne zu beobachten, und ich hätte

nicht erwartet, dass die Unterkünfte in der Wüste so komfortabel sind. Auf der

weichen Matratze zu liegen und durch das Glasdach hindurch die Milchstraße zu

bestaunen, ist wirklich eine beeindruckende Erfahrung in meinem Leben", sagte

Zhu aus der Provinz Zhejiang im Südosten Chinas.





Das Resort für die Sternenbeobachtung befindet sich in der Stadt Zhongwei inNingxia, im Nordwesten Chinas. Am Rande der Tengger-Wüste gelegen, befindet essich zudem in einer Biegung des Gelben Flusses, der eine herrliche Kulissebildet, wie man sie nur selten an anderen Orten in China sieht.Unter Nutzung der wunderbaren natürlichen Gegebenheiten hat Zhongwei eine Reihevon touristischen Produkten entwickelt, darunter aufregendeUnterhaltungsangebote wie das Sandboarding in den Wüstendünen, Wettrennen in derWüste und Flüge über den Gelben Fluss an dem malerischen Ort Shapotou.Im November 2020 öffnete das sternförmige Desert Star Hotel mit Unterstützungder lokalen Behörden im malerischen Ort Shapotou seine Tore für Touristen. Alsrenommiertes Fünf-Sterne-Hotel in der Wüste bietet es Touristen Dienstleistungenwie Führungen zur Sternenbeobachtung, Sandtherapie und Abendessen in derSightseeing-Kantine an."Heutzutage ist es wirklich eine erstaunliche Erfahrung, die Milchstraße zubeobachten, und dieser Ort hat ein wunderbares Erlebnis für dieSternenbeobachtung geschaffen", sagte Yuan Lingjie, eine 26-jährige Tutorin fürSternenbeobachtung am malerischen Ort Shapotou.Der mit Sternen übersäte Nachthimmel, Sanddünen so weit das Auge reicht und derGelbe Fluss ziehen weltweit zahlreiche Touristen an. Wang Xin, stellvertretenderManager des Desert Star Hotels, meinte, dass alle Zimmer bis Septemberausgebucht seien.Nicht nur die Wüste ist eine Attraktion. Dank der verbesserten Infrastruktur imNordwesten Chinas haben Touristen die Möglichkeit, zu den alten Dörfern entlangdes Gelben Flusses zu fahren, um eine kurze Auszeit vom städtischen Leben zugenießen.Dawan, einst ein verlassenes Dorf in Zhongwei, wurde 2018 in eine Ansammlung anLuxusunterkünften umgewandelt, und hochkarätige Marken für Bed and Breakfast,Campingplätze, ein Kunstmuseum, Buchhandlungen und andere bekannteLifestyle-Marken haben sich hier niedergelassen.Fast alle Häuser, Bäume und Überreste der früheren Bewohner wurden beimWiederaufbau erhalten und Touristen können hier das Landleben hautnah erleben.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/334585.htmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2101640/38940309_1686728627_transv.mp4Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2101641/8d3f74e4e6e3ec2d468483749a8f74bb.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-wustenstadt-wird-luxuriose-touristenattraktion-im-nordwesten-chinas-301852456.htmlPressekontakt:Mine Bao,mine120111@163.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/5535472OTS: Xinhua Silk Road Information Service