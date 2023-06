Hut 8 gibt ein Update zum Zusammenschluss mit USBTC bekannt

TORONTO, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten innovationsorientierten Pioniere im Bereich Digital-Asset-Mining und leistungsstarke Computing-Infrastruktur, macht weiterhin Fortschritte bei der vorgeschlagenen Unternehmenszusammenführung, nach der Hut 8 und U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp („USBTC") eine Aktienfusion unter Gleichen durchführen werden (die „Transaktion"). Das zusammengeschlossene Unternehmen wird den Namen „Hut 8 Corp." („New Hut") tragen und in den USA ansässig sein. Es wird erwartet, dass die Transaktion New Hut als großen, börsennotierten Bitcoin-Miner etablieren wird, der sich auf wirtschaftliches Mining, stark diversifizierte Einnahmequellen und branchenführende Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) konzentriert.

New Hut hat eine weitere Änderung seiner Registrierungserklärung auf Formular S-4 (die „geänderte Registrierungserklärung") bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC") eingereicht. Wie in der geänderten Registrierungserklärung offengelegt, ist die erwartete installierte Self-Mining-Kapazität von New Hut in den Mining-Anlagen in Medicine Hat und Drumheller (Alberta), Niagara Falls (New York), Kearney (Nebraska) sowie Granbury und King Mountain (Texas) nach Abschluss der Transaktion von den zuvor offengelegten 7,02 EH/s auf 7,5 EH/s gestiegen. Die Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass an den Standorten von USBTC zusätzliche Miner eingesetzt werden. Die installierte Self-Mining-Kapazität von 1,7 EH/s am Standort King Mountain, Texas, ist Eigentum des Joint Ventures, an dem USBTC zusammen mit einem führenden Energiepartner eine 50-prozentige Beteiligung hält.

„Wir machen messbare Fortschritte bei wichtigen Dateien, die New Hut mit einer Self-Mining-Kapazität von 7,5 EH/s positiv in die Lage versetzen werden, auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig zu sein", so Jaime Leverton, CEO von Hut 8. „Wir konzentrieren uns weiterhin voll und ganz darauf, diese Fusion zügig abzuschließen, um ein stärkeres Unternehmen zu schaffen, das sowohl durch Bitcoin- als auch Fiat-Einnahmen gestützt wird, die durch einen robusten nordamerikanischen Betrieb generiert werden."