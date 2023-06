Zentrale Statistik über Sterbefälle

BERLIN (dpa-AFX) - Todesfälle in Deutschland werden künftig zentral erfasst und regelmäßig überwacht. Nach dem Gesetz, das der Bundestag am späten Donnerstagabend verabschiedet hat, müssen Sterbefälle von den Behörden binnen drei Tagen an das Statistische Bundesamt gemeldet werden. Dadurch sollen auch eventuelle Zusammenhänge mit Hitzewellen oder grassierenden Krankheiten systematisch erfasst werden, wie es im Gesetzentwurf heißt. Gleichzeitig wird das Statistische Bundesamt dadurch verpflichtet, bei einer überdurchschnittlichen Sterblichkeit die Daten zu jedem einzelnen Todesfall für "epidemiologische Analysen" an das Robert Koch-Institut weiterzuleiten./ax/DP/men

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer