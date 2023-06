NABR reicht Petition zur Anfechtung der Aufnahme des Langschwanzmakaken (Long-Tailed Macaque) in die Liste der IUCN ein

WASHINGTON, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- In Zusammenarbeit mit anerkannten, unabhängigen Wissenschaftlern reichte die National Association for Biomedical Research (NABR) heute eine Petition bei der International Union for Conservation of Nature (IUCN) ein, in der sie die jüngste Einstufung des Langschwanzmakaken ( Cynomolgus macaque ) nach den Kriterien der IUCN als gefährdet anzweifelt. Diese Einstufung ist das Ergebnis von unsachgemäß verwendeten Daten, die eine Einstufung als vom Aussterben bedrohte Art nicht rechtfertigen. Die NABR fordert eine sofortige Überprüfung.

Der Präsident der National Association for Biomedical Research, Matthew R. Bailey, sagte: „Nichtmenschliche (Nonhuman) Primaten machen weniger als 0,5 % aller Tiere in der Forschung aus, spielen aber eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung neuer Medikamente, Geräte und Impfstoffe für Menschen und Haustiere. Zehntausende von Arzneimitteln und Therapeutika könnten es ohne Langschwanzmakaken in der Forschung niemals durch die Forschungs- und Entwicklungspipeline schaffen. Die Aufnahme von Langschwanzmakaken in die Liste und die sich daraus ergebenden Einfuhrbeschränkungen müssen sich auf die besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse stützen. Willkürliche Beschränkungen für die Einfuhr von Langschwanzmakaken könnten das Leben von Millionen von Menschen gefährden und die weltweite öffentliche Gesundheit bedrohen."

„Die Einstufung des Langschwanzmakaken als vom Aussterben bedroht durch die IUCN stellt einen gefährlichen Präzedenzfall dar, da diese Entscheidung nicht auf von Experten geprüften wissenschaftlichen Informationen beruht. Dies ist besonders besorgniserregend, weil willkürliche Maßnahmen wie diese die Durchführung lebensrettender medizinischer Forschung in den USA und anderen Ländern noch schwieriger machen."

Die 2022 abgeschlossene IUCN-Bewertung enthält keine wissenschaftlichen Beweise, die eine Neueinstufung des Langschwanzmakaken von gefährdet zu vom Aussterben bedroht unterstützen. Die IUCN-Bewertung enthält zahlreiche Fehler und Falschaussagen und liefert keine tatsächlichen Beweise für den Rückgang der Arten im Vergleich zu früheren Bewertungen.

Nichtmenschliche Primaten sind in der Neurowissenschaft, bei neurodegenerativen Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Immuntherapie, Fortpflanzung, Alterung, chronischen Entzündungskrankheiten und anderen Bereichen der Wissenschaft derzeit unersetzlich. Da nichtmenschliche Primaten und Menschen zwischen 93 % und 98 % der DNA gemeinsam haben, eine ähnliche Gehirnanatomie und ähnliche Körpersysteme aufweisen, sind sie ein Schlüssel zu Entdeckungen in der biomedizinischen Forschung, die neue Medikamente, Impfstoffe und Biologika hervorbringen. Die überwältigende Mehrheit der heute auf dem Markt befindlichen Arzneimittel stützt sich auf Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten aus mehreren Tiermodellen, bevor sie für klinische Versuche am Menschen zugelassen werden, wie die Studie „Top 25 drugs and animal models" der Foundation for Biomedical Research zeigt.