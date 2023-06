Persistent hat eine neue globale Zentrale in Texas eröffnet, um die Wertschöpfung im Bereich Privatkapital voranzutreiben.

SANTA CLARA, Kalifornien, und PUNE, Indien, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) und (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Technik, gab heute die Eröffnung seines neu gegründeten Private Equity (PE) Value Creation Hub in Plano, Texas, bekannt. Das Zentrum wird die Standorte des Unternehmens auf dem Festland ausdehnen und seine Präsenz auf dem sich schnell entwickelnden PE-Markt stärken, indem es weltweit tätigen PE-Firmen und in deren Portfolio befindlichen Unternehmen mit Kompetenz in Bezug auf den gesamten Lebenszyklus von Vermögenswerten zur Seite steht.

Laut des Dallas Business Journal ist die Region Dallas-Fort Worth nach New York und Chicago der drittgrößte Markt für PE-Unternehmen in den USA. Dieses neueste Zentrum von Persistent wird PE-Unternehmen helfen, sowohl die wertsteigernden Wachstumshebel als auch die Effizienz-orientierten Wertschöpfungshebel für ihre Portfolio-Unternehmen zu beschleunigen. Es wird als Quelle von Playbooks für sichere Corporate Carve-outs, schnelle Globalisierung, Kostenrationalisierung und Produktbeschleunigung dienen.

Persistent hat Beziehungen zu vielen der weltweit führenden PE-Unternehmen und verfügt über Tausende von Technologen, die Mehrwert für Portfolio-Unternehmen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Banken, Finanzdienstleistungen und Kommunikation schaffen. Die Dienstleistungen des Unternehmens sind auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kunden zugeschnitten und stehen im Einklang mit den in Bezug auf die Wertschöpfung gesetzten Zielen.

James Markarian, Technischer Leiter, Marlin Equity Partners:

„Mit der schnell wachsenden und wettbewerbsintensiven Umgebung müssen PE-Unternehmen ihre Wachstumshebel neu definieren und sich weiterhin auf neue Möglichkeiten konzentrieren, um schnell Wert aus ihren Investitionen zu schaffen. PE Value Creation Hub von Persistent wird sicherlich ein Revolutionär sein, da dadurch PE-Unternehmen, Portfolio-Unternehmen und Ökosystem-Partner zusammengebracht werden, um transformative Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Punit Kulkarni, Leiter der Abteilung für weltweites Beteiligungskapital bei Persistent:

„Wir freuen uns, dass wir unseren Value Creation Hub eröffnen und unsere Leistungen auf dem Festland ausweiten können, um unseren Kunden im Bereich des privaten Eigenkapitals auf der ganzen Welt besser zu dienen. Die Ausgereiftheit unserer Playbooks und unser außergewöhnliches Talent werden dazu beitragen, Persistent als führenden Partner für die Wertschöpfung zu positionieren, von der Übernahme bis zur Veräußerung von Beteiligungen. Unsere Dienstleistungen und Lösungen für Produkt- und Technologie-Assets, unterstützt durch unser maßgeschneidertes Partnernetzwerk, ermöglichen es uns, sowohl in großem Maßstab als auch in hoher Geschwindigkeit einen Mehrwert zu liefern."

