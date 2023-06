Geneverse erschließt mit seinem Debüt und der Produkteinführung auf der The smarter E Europe 2023 einen völlig neuen Markt

MÜNCHEN, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Geneverse, ein in den USA ansässiger Anbieter innovativer Solarstromlösungen für Privathaushalte, freut sich, sein Debüt auf dem EU-Markt auf der mit Spannung erwarteten Messe The smarter E Europe 2023, die im Rahmen der smarter E Show stattfindet, bekannt zu geben. Auf der Veranstaltung in München wird zum ersten Mal das bahnbrechende komplette Solarenergiesystem von Geneverse für den Hausgebrauch vorgestellt.

Das Geneverse's Complete Home Solar Energy System ist eine umfassende Lösung, die den Energiebedarf von EU-Wohngebäuden deckt. Durch die Kombination modernster Solarmodule, fortschrittlicher Energiespeicher und intelligenter Energiemanagementtechnologien bietet das System den Verbrauchern eine zuverlässige, effiziente und nachhaltige Energiequelle. Indem es den Nutzern ermöglicht, ihre eigene Solarenergie zu erzeugen, zu speichern und zu verwalten, verringert es die Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen und trägt zu einer grüneren Zukunft bei.

„Wir sind begeistert, auf der The smarter E Europe 2023 unser Debüt auf dem EU-Markt zu geben", sagte Anson Liang, CEO von Geneverse. „Nachhaltige Energielösungen sollten nicht auf einige wenige beschränkt sein, sondern für alle zugänglich sein. Mit unserem innovativen System ermöglichen wir Privatpersonen, ihre eigene saubere Energie zu erzeugen, ihren CO₂-Fußabdruck zu verringern und die Kontrolle über ihre Energiekosten zu übernehmen." sagte Anson, Gründer von Geneverse.

Die Teilnahme von Geneverse an der The smarter E Show während der The smarter E Europe 2023 spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, die Einführung nachhaltiger Energien zu fördern und das Umweltbewusstsein zu stärken. Was den amerikanischen Markt betrifft, so werden auf der RE+ 2023 interessante neue Produkteinführungen erwartet.

Besuchen Sie Geneverse in Halle C, Stand 460 während der The smarter E Europe 2023 vom 14. bis 16. Juni. Tauschen Sie sich mit Geneverse-Experten aus, erleben Sie das innovative Complete Home Solar Energy System aus erster Hand, und entdecken Sie, wie Geneverse die Unabhängigkeit stärkt. Wenn Sie Geneverse auf der The smarter E Europe treffen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an sales.eu@geneverse.com.

Informationen zu Geneverse:

Geneverse ist ein führender Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien, der sich auf Solargeneratoren und Solarmodule spezialisiert hat. Das Unternehmen setzt sich für Nachhaltigkeit und die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ein, indem es erschwingliche, effiziente und zuverlässige Lösungen für erneuerbare Energien anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte geneverse.com und folgen Sie @geneversepower on LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, und Twitter.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2099834/image_5009324_21537594.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/geneverse-erschlieWt-mit-seinem-debut-und-der-produkteinfuhrung-auf-der-the-smarter-e-europe-2023-einen-vollig-neuen-markt-301852810.html