Nach erfolgreicher Auflösung eines bullischen Keils im Februar dieses Jahres durch einen Kursanstieg über 2.700 US-Dollar kam es zu einem regelkonformen und mittelfristigen Kaufsignal, dieses führte zunächst an die Verlaufshochs aus 2020 bei 2.935 US-Dollar aufwärts, in einem zweiten Schritt nähert sich der Agrarrohstoffe nun der Zielzone um 3.344 US-Dollar mit großen Schritten an. Ausgerechnet in diesem Bereich verläuft allerdings ein mehrjähriger Horizontalwiderstand, der sicherlich für Gewinnmitnahmen genutzt werden dürfte. Aus technischer Sicht sollten Long-Positionen jetzt enger abgesichert und können schon bald sogar realisiert werden.

Langsam steigt die Spannung