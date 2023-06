DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach den Zinsentscheiden in der Eurozone und den USA bleibt der Dax am Freitag nah an seinem Rekord. Mit einem solide erwarteten Handelsstart hält der Leitindex den Kontakt zur Bestmarke von 16 336 Punkten, die er am Mittwoch aufgestellt hat. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 16 306 Punkte. Damit steuert er auf ein Wochenplus von etwas mehr als zwei Prozent zu. Eine Stütze bleiben die US-Börsen, die am Vorabend ihre Gewinne stetig ausgebaut hatten. Laut der Commerzbank sind die Anleger derzeit im "Risk-On-Modus", also zu Risiken bereit. In den Mittelpunkt rückt nun aber der große Verfall an den Terminbörsen, der üblicherweise im Tagesverlauf für Kursschwankungen sorgt.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Der Dow Jones Industrial hat den Stimmungsdämpfer durch Hinweise auf weiter steigende US-Zinsen am Donnerstag endgültig weggesteckt. Im Handelsverlauf kletterte der New Yorker Leitindex bis auf 34 488 Punkte, was den höchsten Stand seit Mitte Dezember bedeutet. Er schloss mit einem Plus von 1,26 Prozent auf 34 408,06 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dow besonders negativ auf die von der US-Notenbank Fed für den weiteren Jahresverlauf signalisierten Zinserhöhungen reagiert, nachdem sie im Juni wie erwartet eine Pause eingelegt hatte.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte nach den Leitzinsentscheiden in den USA und der Eurozone sorgte auch in Asien für Rückenwind. Japans Zentralbank hielt unterdessen vorerst weiter an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai legte um 0,4 Prozent zu.

DAX 16290,12 -0,13

XDAX 16306,45 0,12

EuroSTOXX 50 4365,12 -0,25

DJIA 34408,06 1,26

S&P 500 4425,84 1,22

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 132,62 -0,17%°

DEVISEN:



Euro/USD 1,0939 -0,05

USD/Yen 140,6165 0,24

Euro/Yen 153,8255 0,18°



ROHÖL:



Brent 75,50 -0,17 USD WTI 70,48 -0,14 USD°

