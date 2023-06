JPMORGAN stuft MORPHOSYS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung der Aktien von Morphosys um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" erhöht. Zudem wurde das Kursziel auf 36 Euro verdreifacht. "Wir setzen auf Pelabresib", schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das Mittel gegen Knochenmarkkrebs stehen Ende des Jahres Phase-III-Studiendaten an. "Es ist wahrscheinlicher, dass die Studie ein Erfolg wird, als dass das Mittel scheitert", so der Experte. Und selbst bei einer kalkulierten 50/50-Chance ergebe sich mit einem Kursziel von 36 Euro immenses Kurspotenzial. Pelabresib wird als Blockbuster-Kandidat gesehen, das sind im Pharmabereich Medikamente mit Milliardenumsatz./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 20:17 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Morphosys Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,40 % und einem Kurs von 27,30EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: MORPHOSYS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m