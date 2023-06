Paukenschlag: Kommt jetzt der Bitcoin-ETF von BlackRock?

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock will in den USA offenbar gemeinsam mit der Krypto-Börse Coinbase einen Bitcoin-ETF auflegen. Entsprechende Unterlagen seien am Donnerstag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht worden, berichtet das Handelsblatt.

BlackRock plant über seine Tochtergesellschaft iShares die Einführung eines Spot-ETFs, der den Bitcoin-Kurs nachbildet. Dadurch sollen Anleger die Möglichkeit haben, von den Bitcoin-Kursen zu profitieren, "ohne Bitcoins über eine Krypto-Plattform oder andere Dienste kaufen und handeln zu müssen."