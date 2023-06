Patriot gibt ein operatives Update zu den Arbeitsprogrammen auf dem Konzessionsgebiet Corvette in Quebec (Kanada) bekannt

- Das Rohstoff- und Forstministerium (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts) hat mitgeteilt, dass die für die Wälder auf dem Konzessionsgebiet Corvette geltenden Zugangsbeschränkungen aufgrund der Waldbrände in der Provinz mit Wirkung vom 14. Juni 2023 aufgehoben wurden.

- Das Unternehmen hat mit der Remobilisierung der Explorationsarbeiten vor Ort und der Bauarbeiten im Camp begonnen. Die Lage wird während der Rückkehr in das Konzessionsgebiet und der Tätigkeiten genau überwacht, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten.

- Die Waldbrände in Quebec wüteten über 80 Kilometer vom Projektgelände entfernt und hatten keine Auswirkungen auf die Konzessionsgebiete des Unternehmens.

- Das Unternehmen geht davon aus, dass die Remobilisierung und die Wiederaufnahme aller Aktivitäten vor Ort bis Ende Juni abgeschlossen sein werden.

- Das Unternehmen hält an seinem Ziel fest, im Juli 2023 eine erste Mineralressourcenschätzung für CV5 bekannt zu geben, die alle bis zum 17. April 2023 absolvierten Bohrlöcher (d.h. das vor Kurzem abgeschlossene Winterbohrprogramm) einschließen wird.

15. Juni 2023 – Vancouver, BC, Kanada, 16. Juni 2023 – Sydney, Australien / IRW-Press / - Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET | ASX: PMT | OTCQX: PMETF | FWB: R9GA) stellt das folgende Update zu seinen Arbeitsprogrammen und der Aufhebung des Feuerverbots auf dem Projektgelände des Unternehmens bereit. Die Waldbrände wüteten mehr als 80 Kilometer von den Konzessionsgebieten des Unternehmens entfernt und hatten keine Auswirkungen auf die Konzessionsgebiete. Das Unternehmen nahm Ende Mai die Sommer-Herbst-Bohr- und Oberflächenexplorationsprogramme 2023 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette (das „Konzessionsgebiet“ oder „Projekt“) auf, das sich in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec befindet.