UBS hebt Ziel für BMW auf 111 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW nach einem Besuch in China von 85 auf 111 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Während der Autobauer in der Volksrepublik hohe Rabatte auf seine Elektrofahrzeuge geben müsse, sei die Entwicklung außerhalb Chinas beruhigend, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er attestierte dem Konzern solide kurzfristige Aussichten mit einem gesunden Preis- und Produktmix und hob seine Gewinnschätzungen bis 2024 an. Der Experte zieht jedoch die Aktie des Konkurrenten Mercedes-Benz wegen dessen klarerer strategischer Differenzierung vor./tav/ajx

