Berenberg senkt Ziel für Heidelberger Druck auf 2,40 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 2,50 auf 2,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Ergebnisse des Rekordjahres 2022/23 hätten die Eckdaten marginal übertroffen, schrieb Analyst Tore Fangmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Margenausblick habe aber enttäuscht. Insgesamt hält er Heidelberger Druck aber für ein strukturelles Wachstumsunternehmen - unverstanden vom Markt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Rating: Buy

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 2,40 Euro