NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adobe Systems von 450 auf 490 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwei von drei Kernbereichen liefen gut, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen. Beiträge durch das Thema Künstliche Intelligenz (Generative AI) habe es noch nicht gegeben, sie kämen aber. Die Begeisterung über diesen Megatrend sowie die Zinspause der Fed trieben die Bewertungen in der Softwarebranche sehr rasch an, zurückliegende Ergebnisse stünden eher hinten an. Dies schrieb Murphy mit Blick auf den starken Lauf der Aktien und der verglichen damit eher geringen Aufstockung der Jahresziele./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 00:59 / EDT

