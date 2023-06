FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag zum Handelsstart weiterhin dicht unter seinem Rekordhoch bleiben. Das hatte er am Mittwoch bei gut 16 336 Punkten erreicht. Die Zinsentscheide in der Eurozone und den USA waren in den vergangenen Tagen wie erwartet ausgefallen, ähnlich wie die geldpolitischen Signale. In den Mittelpunkt rückt nun der große Verfall, der üblicherweise im Tagesverlauf für Kursschwankungen sorgt. Am Freitag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" sprechen Börsianer dann, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen.

Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn einen stabilen Start mit plus 0,01 Prozent auf 16 291 Punkte. Damit würde das deutsche Börsenbarometer auf einen Wochengewinn von rund zwei Prozent zusteuern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag mit einem Plus von 0,1 Prozent erwartet. Eine Stütze bleiben für Europas Aktienmärkte die US-Börsen, die am Vorabend ihre Gewinne im Handelsverlauf ausgebaut hatten. Laut der Commerzbank sind die Anleger derzeit im "Risk-On-Modus", also zu Risiken bereit.