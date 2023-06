Am Times Square konnten Besucher einen QR-Code auf der Anzeigetafel scannen, um ihre personalisierten Nachrichten in Echtzeit in den 3D-Raum zu projizieren. Es wurden über 67.000 Nachrichten präsentiert, darunter persönliche Namen und herzliche Tribute an Berühmtheiten. Die kostenlose Werbelösung von Adler ermöglicht es Nutzern, ihre Nachrichten kostenlos zu teilen, ohne dass Ausgaben in Millionenhöhe erforderlich sind.

SEOUL, Südkorea, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Das bahnbrechende 3D-Start-up-Unternehmen Adler Inc. präsentierte seine Echtzeit-3D-Werbung vom 8. bis 14. Mai auf dem New Yorker Times Square.

Adler, ein führender Anbieter von proprietärer 3D-Engine-Entwicklung, hat 3D-Werbung in Echtzeit revolutioniert. Anders als bestehende Engines, die eine Minute brauchen, um Inhalte für webbasierte Anzeigentafeln zu laden, lädt die webbasierte 3D-Engine von Adler in weniger als einer Sekunde. Dieser Durchbruch ermöglichte die weltweit erste 3D-Plakatwerbung in Echtzeit auf dem Times Square. Fasziniert von dieser Technologie haben die lokalen Plakatwandbetreiber eine Ausnahmegenehmigung für zwei kostenlose Tests vor Ort erteilt.

Adler ist auf das 3D-Web spezialisiert und bietet seine eigene 3D-Engine und Programmiersprache namens „Adler XRML" an. Diese auf HTML5 Canvas aufbauende Engine garantiert eine nahtlose Kompatibilität mit PCs, mobilen Geräten, Meta Quest und Apple Vision Pro, ohne dass separate App-Installationen erforderlich sind.

Im Jahr 2022 sicherte sich Adler eine beträchtliche Investition von 2,1 Millionen USD von prominenten institutionellen Investoren, darunter Korea Investment Partners, dem führenden Investmentunternehmen in Korea nach verwaltetem Vermögen, und bekräftigte damit seine technologische Leistungsfähigkeit. Im September letzten Jahres stand Adler als offizieller Technologiepartner im Mittelpunkt des prestigeträchtigen Carrousel du Louvre in Paris, Frankreich, während der Focus Art Fair.

Yurica Ovaerenu, CEO von Adler, begann ihre unternehmerische Reise im Alter von 16 Jahren, während sie im zweiten Jahr an der Seoul Science High School studierte. Sie entschied sich dafür, ihr Studium an der Seoul National University, der besten Universität in Korea, abzubrechen. Im Alter von 27 Jahren wurde sie zu einer Serial Entrepreneurin und unterzog sich einer Geschlechtsumwandlung. Inspiriert von ihrer umfassenden Erfahrung beim Spielen von 3D-Spielen wie Overwatch und Mabinogi vor ihrer Umwandlung hatte sie die Vision, eine virtuelle Realität zu erschaffen, in der Leute wirklich sie selbst sein können. Basierend auf dieser Vision hat Adler kürzlich seine eigene technologiegestützte Social-Media-Plattform lanciert.

Yurica erklärte: „Mit der leichten und schnellen 3D-Engine von Adler werden wir eine Ära einläuten, in der virtuelle Realität zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Alltags wird, der von überall auf der Welt zugänglich ist." Sie drückte außerdem ihre Entschlossenheit aus, das Konzept des „3D-Web" neu zu definieren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2101471/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/adler-feiert-bahnbrechendes-debut-erste-3d-echtzeitwerbung-der-welt-auf-der-beruhmten-anzeigetafel-des-times-square-in-new-york-zu-sehen-301852840.html