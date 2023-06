Rheinmetall springen vorbörslich hoch - Rahmenvertrag erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Rheinmetall hat am Freitag vorbörslich kräftige Impulse durch Aussagen des Vorstandschefs Armin Papperger über einen umfangreichen Munitions-Rahmenvertrag mit der Bundesregierung erhalten. Auf der Handelsplattform Tradegate gewann sie im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Vortag 3,3 Prozent auf 255,75 Euro.

Damit würde das Papier auch wieder die aufwärts gerichtete, gleitende 90-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bei rund 254,60 Euro überwinden. Tags zuvor war bereits der Sprung über die abwärts gerichtete 21-Tage-Linie gelungen. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs inzwischen um ein Drittel erhöht, womit die Aktie zu den fünf am besten gelaufenen Werten im Dax zählt.

Mehrere Händler verwiesen darauf, dass Konzernchef Papperger der Nachrichtenagentur Reuters sagte, dass ein mehrere Milliarden Euro schwerer Rahmenvertrag in den nächsten sechs Wochen abgeschlossen werde und dann erste 35mm-Geschosse für Gepard-Flugabwehrgeschütze in die Ukraine geliefert würden. Einer der Händler sagte dazu: "Dieser Munitionsauftrag dürfte sich deutlich positiv auswirken, da es sich in der Regel um ein Geschäft mit hohen Margen handelt."/ck/jha/