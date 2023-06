Schlüsseltechnologie Elektrolyse weiterentwickeln / Firmenkooperation zwischen Handtmann und OHS setzt auf größeres Produktportfolio

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schweitenkirchen (ots) - Mit seinen idealen Speicher- und Transporteigenschaftenhat Wasserstoff großes Potenzial für den Klimaschutz. Die Nachfrage vonUnternehmen und Privatkunden steigt. Das wird auch auf der diesjährigenFachmesse Intersolar Europe deutlich. Die Firma ostermeier H2ydrogen Solutions(OHS) aus München und die Handtmann e-solutions GmbH & Co. KG in Ochsenhausenhaben sich beide auf die umweltfreundliche, CO2-freie Wasserstoffelektrolysespezialisiert und stellen innovative Baukastensysteme her. IhreFirmenkooperation stärkt die Produktentwicklung und Verbreitung.Um Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind zu speichern, istWasserstoff ein effektiver und deshalb idealer Energieträger. Für dieHerstellung von Wasserstoff (H2) muss Wasser (H2O) aufgespalten werden.Elektrolyse ist der Vorgang, bei dem die chemische Verbindung durch elektrischenStrom gelöst wird, durchgeführt in einem Elektrolyseur. Wird bei derWasserstoffelektrolyse Strom aus erneuerbaren Energien verwendet, wird derklimafreundliche sogenannte grüne Wasserstoff erzeugt. Bei dieser Herstellungist ein sehr gut abgestimmtes System aus Elektrolyse-Stack undLeistungselektronik der wesentliche Faktor für hohe Effizienz und Langlebigkeitdes Systems. Die Firma ostermeier H2ydrogen Solutions (kurz OHS) hat sich aufGesamtsysteme für eine autonome Energieversorgung mit Wasserstoff als Bausteinfür eine Langzeitspeicherung spezialisiert. Handtmann fokussiert sich aufmodulare größere Elektrolyseure und Systeme bis 1 MW für dezentrale Anwendungenund ist Spezialist für Leistungselektronik in diesem Segment.Über Kooperationen wachsenOHS entwickelt, produziert und vertreibt dezentrale Speicherlösungen von Münchenaus. Um möglichst schnell einen weltweiten Vertrieb aufzubauen und einem breitenMarkt ihre klimaschonenden Lösungen zur Verfügung zu stellen, sucht OHS dieZusammenarbeit mit verschiedenen Partnern für kleine, mittlere und großeEnergielösungen. Ein idealer Partner wurde mit Handtmann e-solutions ausOchsenhausen gefunden. Gemeinsam können sie eine größere Leistungsspanne von 2bis 1.000 Kilowatt Elektrolysen anbieten. Außerdem zielen beide durch dasZusammenlegen ihrer Expertisen darauf, noch innovativere Produkte zu entwickeln,das Produktdesign zu vereinfachen und die einhergehenden Kosten weiter zusenken.OHS-Geschäftsführer Markus Ostermeier meint, das Rad müsse nicht jedes Mal neuerfunden werden: "Warum in Konkurrenz gegeneinanderstehen, wenn uns Kooperationviel schneller weiterbringt! Wir müssen der Klimakrise mit Geschwindigkeitbegegnen. Wir bei OHS haben Erfahrung in der Produktentwicklung, ein sehr gutes