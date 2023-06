Caterpillar öffnete am 27. April die Bücher zum ersten Quartal 2023. Der amerikanische Baumaschinenhersteller hat dank hoher Nachfrage und Preisanhebungen seinen Gewinn gesteigert. Verantwortlich dafür war nicht zuletzt die US-Baubranche, die durch die Infrastrukturgesetze der Regierung zu höheren Ausgaben angeregt wurde. Das Baumaschinengeschäft von Caterpillar verzeichnete in Nordamerika ein Umsatzplus von 33 Prozent. Am vergangenen Mittwoch, dem 14. Juni, gab das Unternehmen eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende bekannt. Diese sollte um 8 Prozent auf 1,30 US-Dollar erhöht werden. Die Auszahlung erfolgt am 18. August 2023. Auf das Jahr gesehen schüttet Caterpillar künftig 5,20 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 247,67 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2023) ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 2,14 Prozent.

