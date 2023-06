Wirtschaft Bundesbank schraubt Erwartungen nach unten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesbank schraubt ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum weiter nach unten. "Alles in allem erwarten wir in den Jahren 2024 und 2025 ein Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent beziehungsweise 1,3 Prozent", sagte Bundesbank-Chef Joachim Nagel am Freitag.



Vor einem halben Jahr war für die gleichen Zeiträume noch mit 1,7 und 1,4 Prozent gerechnet worden. "Bei der Inflation sehen wir zwar einen erfreulichen Rückgang, aber noch längst keine Entwarnung", sagte Nagel. Wenngleich die Teuerung vor allem von Energie rasch nachlasse, erweise sich die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel, also die sogenannte Kernrate, als "hartnäckig hoch".