Wirtschaft Dax startet kaum verändert - Zurückhaltung zum Wochenende

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.310 Punkten berechnet, wenige Punkte über dem Schlussniveau vom Vortag.



Es zeichnet sich ein eher ruhiger Handelstag ab. An der Spitze der Kursliste rangierten Papiere von Rheinmetall, Zalando und Sartorius. "Die großen Notenbanken haben in den letzten Handelstag getagt und ihre jeweiligen Einschätzungen zu Konjunktur und Preisentwicklung geäußert", kommentierte Experte Andreas Lipkow den Handel am Morgen.