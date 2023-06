DAX - Großer Verfallstermin

Im Tageshoch erreichte der S&P 500 4.439 Punkte und lag damit nicht mehr weit vom oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart um 4.460 Punkte entfernt. Dieser Fibonacci-Fächer hatte in der Vergangenheit immer wieder als Unterstützung bzw. Widerstand gedient. Hier könnte der S&P 500 ein Verlaufshoch bilden und in der Folge nach unten abdrehen. Was dann auch den DAX belasten sollte.

Der Fear & Greed-Index auf der Webseite von CNN Business notiert weiterhin im stark überkauften Bereich im Quantil Extreme Greed und warnt damit vor einem möglichen Kursrückgang. Am heutigen Freitag findet der Große Verfallstermin an den Terminmärkten statt, der über den DAX-Future zu erhöhter Volatilität im Kassa-DAX führen könnte.